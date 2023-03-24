F-16 для України: у Повітряних силах зробили гучну заяву щодо іноземних пілотів

Поки своїх пілотів у нашої країни вистачає, але коли авіація поповниться новими винищувачами, потреба у них виникне

На службу до Збройних сил України прийматимуть громадян інших країн, які матимуть змогу бути пілотами літаків, які Київ так розраховує отримати від союзників, або працівниками інженерно-авіаційного складу.

Про це під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення тисячі іноземців, готових стати на службу, зверталися до ЗСУ.

"Було дуже багато від людей, пов’язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були і громадяни інших держав", — пояснив він.

Також Ігнат додав, що українська армія має кілька легіонів, в яких іноземні громадяни воюють на рівні з нашими захисниками. Саме з огляду на це служба громадян іноземних держав в українській авіації є цілком реальною.

"Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", — додав представник ЗСУ.

Наостанок речник ППО ЗСУ зазначив, що наразі українські військові використовують радянську техніку, тож своїх пілотів поки вистачає. Однак, коли Україна все ж отримає довгоочікувані F-16, тоді у штаті повітряних сил можуть з'явитися й іноземці, котрі мають досвід роботи із такою технікою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна надала Фінляндії запит на обговорення ймовірною передачі потужних винищувачів F/A-18 Hornet.