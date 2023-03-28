Українським воєнкорам заборонили працювати в прифронтовій зоні: журналісти записали звернення до влади

Частини ЗМІ роботу все ж таки дозволили

В Україні заборонили більшій частині воєнних кореспондентів працювати на передовій та у прифронтових зонах. У відповідь на це вони записали відеозвернення до керівництва країни.

Звернення воєнкорів оприлюднила у своєму Facebook журналістка Reporters Ольга Омелянчук, яка повідомила про те, що існує список працівників ЗМІ, які мають дозвіл на роботу на передовій.

"Днями влада оприлюднила рішення про створення у зоні бойових дій "світлофора": розмежування населених пунктів за кольором, і з "червоною зоною" — місцями від Вугледара до Авдіївки, Сіверська і Бахмута, де заборонена робота медіа", — повідомила вона.

За її словами, після цього журналісти дізналися, що існує якийсь список "своїх" працівників медіа, яким влада дозволяє працювати в "червоній зоні".

У своєму відеозверненні працівники ЗМІ висловили протест у зв’язку з таким рішенням влади та закликали не допустити запровадження цензури, а також не ділити українських журналістів на "своїх" та "чужих".

Як повідомлялося раніше, подібна ситуація вже виникала, коли після звільнення Херсона українським медіа заборонили вести там зйомки. Тому українці про те, що відбувається в місті, дізнавалися переважно завдяки репортажам західних ЗМІ, що сильно обурило вітчизняних медійників.