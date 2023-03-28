Украинским военкорам запретили работать в прифронтовой зоне: журналисты записали обращение к властям

Части СМИ работу все же разрешили

В Украине запретили большей части военных корреспондентов работать на передовой и в прифронтовых зонах. В ответ на это они записали видеообращение к руководству страны.

Обращение военкоров обнародовала в своем Facebook журналистка Reporters Ольга Омелянчук, которая сообщила о том, что существует список работников СМИ, имеющих разрешение на работу на передовой.

"На днях власти обнародовали решение о создании в зоне боевых действий "светофора": разграничения населенных пунктов по цвету и с "красной зоной" — местами от Угледара до Авдеевки, Северска и Бахмута, где запрещена работа медиа", — сообщила она.

По ее словам, после этого журналисты узнали, что существует некий список "своих" работников медиа, которым власти позволяют работать в "красной зоне".

В своем видеообращении работники СМИ выразили протест в связи с таким решением властей и призвали не допустить введения цензуры, а также не делить украинских журналистов на "своих" и "чужих".

Как сообщалось ранее, подобная ситуация уже возникала, когда после освобождения Херсона украинским медиа запретили вести там съемки. Поэтому украинцы о происходящем в городе узнавали в основном благодаря репортажам западных СМИ, что сильно возмутило отечественных медийщиков.