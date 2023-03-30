Весняний наступ ЗСУ небезпечно вважати вирішальним, — Кулеба пояснив, чому

Україна має всіма силами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви

Україна готується до майбутнього контрнаступу ЗСУ, щоб витіснити окупантів із півдня країни. Однак союзники не повинні розглядати його як вирішальний момент у повномасштабній війні, оскільки це може позначитися на подальшій позиції Заходу.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, наратив про вирішальний момент небезпечний для України, оскільки у разі невдачі це лише посилить західних чиновників, які хочуть підштовхнути Київ до компромісу з москвою.

"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни", — підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС додав, що для Києва немає альтернативи повному відновленню територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Рєзніков назвав можливі строки початку контрнаступу українських військових цієї весни та розповів, від чого це залежатиме. За його словами, вже цього року на фронті відбудуться позитивні зміни для нашої країни.