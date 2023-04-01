У Прилуках закрили всі садочки - що відбувається між містянами та владою

Батьки дітей влаштовують мітинги біля міськради

У Прилуках, на Чернігівщині, вже вп’яте не відбулася позачергова сесія міськради. На порядку денному — 43 питання, серед яких прийняття бюджету міста на 2023 рік та затвердження понад 30 міських цільових програм. Депутати просто відмовляються приходити на засідання.

Сьогодні до холу міськради прийшли понад 200 обурених містян. Серед них невдоволені батьки, адже від понеділка у місті закрили всі дитячі садочки. Аргументують це тим, що "дітей нема чим годувати". У школах міста від нового року не працюють навіть буфети. Через відсутність затвердженого бюджету страждають і медичні сестри, що працюють у навчальних закладах. Від початку січня вони не отримують заробітну плату.

Чому депутати не ходять на засідання?

Для голосування за прийняття бюджету міста достатньо половини депутатів: це 16 осіб та мер. Та частина депутатів постали у впевнену опозицію міській голові міста — Ользі Попенко. За їх словами, мер переймається лише власними інтересами, тому місто просто занепадає.

Фото Прилуки Оперативні

Голова фракції "Рідний дім" Артем Рожко у коментарі журналістам сказав, що разом з однопартійцями не ходить на засідання, бо не згоден із проєктом бюджету. Йдеться, як про соціальні, так і капітальні видатки. На депутатських комісіях досягти компромісу також не вдається.

"Проблема в тому, що немає прозорості цього бюджету і ми чітко знаємо і бачимо, що цей бюджет зроблений таким чином, що це буде марнотратство, це буде нераціональне використання коштів і цьому підтвердження є певні дії попереднього, 2022 року", — сказав Рожко.

Роботою міської влади невдоволена також депутатка Прилуцької міської ради Валентина Трохименко.

"Ми побачили генератори, які закуплені й стоять під ряднами, бомбосховища, які цвітуть, і в яких перебувають діти. Побачили всю якість на яку здатна міська влада. В цьому році ми хочемо докорінно змінити відношення до бюджету міста, до громади міста, яка платить податки та має, щоб їх гроші йшли на розвиток міста", — сказала Трохименко.

Містяни вимагають відсторонити мера з посади

Жителі Прилук звинувачують Ольгу Попенко у розкраданні грошей, корупції та бюрократії.

"Вже не вперше наше місто не приймає бюджет, таке вже було у 2021 році. Зараз мер міста хоче виділити декілька мільйонів на розчищення річки, що зараз абсолютно не на часі. У той час, коли наші вулиці неосвітлені. Я хочу, щоб моє місто розвивалося. Ольга Михайлівна вже засиділася давно на посаді мера міста і потрібно це все припинити. Ми плануємо збиратися біля міськради поки питання з держбюджетом не вирішиться", — розповіла одна з жителів міста "Телеграфу".

1 квітня в сесійній залі Прилуцької міської ради знаходилося близько двохсот батьків з дітьми, що занепокоєні подальшою долею міста Прилуки.

Станом на сьогодні, батьки взяли на себе ініціативу і виступили переговорниками між депутатами. Люди озвучили умови, це зокрема харчування, утримання садочків та організація навчального процесу у воєнний час.

Наступна сесія Прилуцької міської ради назначена на 8:00 понеділка, 3 квітня. Також повідомили, що дитячі заклади можуть відкрити в режимі короткострокових груп.