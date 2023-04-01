В Прилуках закрыли все садики – что происходит между горожанами и властью

Родители детей устраивают митинги возле горсовета

В Прилуках, на Черниговщине, уже в пятый раз не состоялась внеочередная сессия горсовета. В повестке дня — 43 вопроса, среди которых принятие бюджета города на 2023 год и утверждение более 30 городских целевых программ. Депутаты просто отказываются приходить на заседание.

Сегодня в холл горсовета пришли более 200 возмущенных горожан. Среди них недовольные родители, ведь с понедельника в городе закрыли все детские сады. Аргументируют это тем, что "детей нечем кормить". В школах города с нового года не работают даже буфеты. Из-за отсутствия утвержденного бюджета страдают и медицинские сестры, работающие в учебных заведениях. С начала января они не получают заработную плату.

Почему депутаты не ходят на заседание?

Для голосования за принятие бюджета города достаточно половины депутатов: 16 человек и мэр. Но часть депутатов предстали в уверенную оппозицию городской голове города — Ольге Попенко. По их словам, мэр занимается только собственными интересами, поэтому город просто приходит в упадок.

Фото Прилуки Оперативні

Глава фракции "Родной дом" Артем Рожко в комментарии журналистам сказал, что вместе с однопартийцами не ходит на заседание, потому что не согласен с проектом бюджета. Речь идет как о социальных, так и капитальных расходах. На депутатских комиссиях достичь компромисса тоже не удается.

"Проблема в том, что нет прозрачности этого бюджета, и мы четко знаем и видим, что этот бюджет сделан таким образом, что это будет расточительность, это будет нерациональное использование средств и этому подтверждение есть определенные действия предыдущего, 2022 года", — сказал Рожко.

Работой городских властей недовольна также депутат Прилукского городского совета Валентина Трохименко.

"Мы увидели генераторы, которые закуплены и стоят под ряднами, цветущие бомбоубежища в которых находятся дети. Увидели все качество на которое способны городские власти. В этом году мы хотим коренным образом изменить отношение к бюджету города, к обществу города, которое платит налоги, чтобы их деньги шли на развитие города", — сказала Трохименко.

Горожане требуют отстранить мэра от должности

Жители Прилук обвиняют Ольгу Попенко в похищении денег, коррупции и бюрократии.

"Уже не впервые наш город не принимает бюджет, такой уже было в 2021 году. Сейчас мэр города хочет выделить несколько миллионов на расчистку реки, что сейчас совершенно не ко времени. В то время, когда наши улицы неосвещены. Я хочу, чтобы мой город развивался. Ольга Михайловна уже засиделась давно в должности мэра города и нужно это все прекратить. Мы планируем собираться у горсовета пока вопрос с госбюджетом не решится", — рассказала одна из жителей города "Телеграфу".

1 апреля в сессионном зале Прилукского городского совета находилось около двухсот родителей с детьми, обеспокоенными дальнейшей судьбой города Прилуки.

На сегодня родители взяли на себя инициативу и выступили переговорщиками между депутатами. Люди озвучили условия, в том числе питание, содержание садов и организация учебного процесса в военное время.

Следующая сессия Прилуцкого городского совета назначена на 8:00 понедельника, 3 апреля. Также сообщили, что детские заведения могут открыть в режиме краткосрочных групп.