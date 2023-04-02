Зазнають невдач та втрачають позиції: у окупантів серйозні проблеми на одному із напрямків
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Російські загарбники мають значні втрати в особовому складі та військовій техніці
На Донеччині відбулися деякі зміни. Російські окупанти змушені були відступити з деяких позицій. Українські воїни вже почали облаштовувати оборонні позиції.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашковський.
"Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", — сказав він.
За словами Дмитрашковського, російські загарбники мають значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Але водночас, за даними розвідки, у районі Верхньоторецького ворог намагається збирати техніку. Виходячи з цього, найближчим часом окупанти можуть розпочати потужніші бойові дії у цьому напрямі.
Росіяни, як і раніше, здійснюють наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. Тільки за минулу ніч їх було скоєно 30. А сьогоднішньої ночі — 10. До того ж для наступу на Авдіївку можуть використовувати також і "вагнерівців". Однак цьому поки що немає підтверджень.
Дмитрашковський додав, що на Запорізькому напрямі ворог проводить фортифікаційні роботи. А сьогодні окупанти спробували провести розвідку, але розвідувальну групу успішно накрили вогнем з боку наших військових.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Кулеба висловився щодо весняного контрнаступу ЗСУ. На його думку, вважати його вирішальним у повномасштабній війні є небезпечним.