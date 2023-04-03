Їхнє кохання триває вічно: на Київщині пара поставила рекорд і відзначила друге діамантове весілля

Зараз жінці 92 роки, а її чоловіку – 96

Подружжя Парасковія Андріївна та Василь Андрійович із села Кухарі Київської області встановили рекорд України за тривалістю шлюбу. Пара живе щасливо разом уже 75 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Василь та Параска познайомилися, коли йому було 17, а їй -14, у землянці ще під час Другої світової. 22 лютого 1948 року відбулося їхнє весілля. Нареченій на той момент було 17 років, а нареченому — 21. З того часу пара живе душа в душу у щасливому і тепер уже рекордному шлюбі.

"Діти стверджують, що батьки за все своє життя жодного разу не сварилися, у свякому разі – при них. І, мабуть, тому прожили разом у щасливому шлюбі рекордних 75 років та 1 міс… Все життя прожили у селі Кухарі на Київщині. Ну і хто після цього скаже, що кохання не може тривати вічно?", — зазначила Вєтрова.

Експерти Національного реєстру рекордів України повідомляють, що попередній рекорд в Україні встановила подружня пара Макаренко з Вінниці, яка на сьогодні в шлюбі вже 71 рік. Світовий рекорд зараз – 82 роки тривалість шлюбу, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в грудні 2022 року в Києві було зареєстровано новий рекорд України — найбільш енергозберігаючий багатоповерховий будинок. Нагороду від керівництва Національного реєстру рекордів отримав автор та реалізатор цього проекту.