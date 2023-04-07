Благодійники передали фонду "Мрія" для дітей українських героїв десятки планшетів і ноутбуків

Nova Ukraine та "Фокстрот" відгукнулися на заклик фонду

Організація Nova Ukraine та мережа магазинів "Фокстрот" передали фонду "Мрія", котрий опікується дітьми полонених та загиблих українських військових десятки планшетів і ноутбуків.

Про це парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) повідомила сайту "Телеграф".

"В українських дітей ніхто не має права забрати освіту. Ви бачили, як діти вчаться в укриттях? На сходах у метро? А зимою при відключенні світла при ліхтариках?

Кожна матір чи батько хоче зробити умови для навчання якнайкращими, але не завжди має можливість.

На моє прохання підтримати дітей військовополонених, цивільних бранців та загиблих героїв відгукнулися організація Nova Ukraine та мережа магазинів "Фокстрот". Завдяки їм фундація "Мрія" передає 25 планшетів, 10 ноутбуків, мишки і настільні лампи дітям, які цього зараз найбільше потребують", — каже вона.

За словами Тайри, дистанційне навчання колись стало викликом, як і рік тому вторгнення росіян. Але ми, українці, щодня вчимося долати ці виклики, знаходимо у собі сили і робимо неймовірне.

"Дякую Nova Ukraine, "Фокстрот" за плідну співпрацю. Безумовно, велике спасибі і нашим друзям "Нова Пошта", які безоплатно здійснюють перевезення гуманітарної допомоги від фонду "Мрія", — підсумувала Юлія Паєвська.