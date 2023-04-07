Благотворители передали фонду "Мрия" для детей украинских героев десятки планшетов и ноутбуков
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Nova Ukraine и "Фокстрот" откликнулись на призыв фонда
Организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот" передали фонду "Мрия", который опекает детей пленных и погибших украинских военных, десятки планшетов и ноутбуков.
Об этом парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) сообщила сайту "Телеграф".
"У украинских детей никто не имеет права забрать образование. Вы видели, как дети учатся в укрытиях? На лестнице в метро? А зимой при отключении света при фонариках?
Каждая мать или отец хочет сделать условия для учебы самыми лучшими, но не всегда могут.
По моей просьбе поддержать детей военнопленных, гражданских пленников и погибших героев откликнулись организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот". Благодаря им фонд "Мрия" передает 25 планшетов, 10 ноутбуков, мышки и настольные лампы детям, которые в этом сейчас больше всего нуждаются", — говорит она.
По словам Тайры, дистанционное обучение когда-то стало вызовом, как и год назад вторжение россиян. Но мы, украинцы, каждый день учимся преодолевать эти вызовы, находим в себе силы и делаем невероятное.
"Спасибо Nova Ukraine, "Фокстрот" за плодотворное сотрудничество. Безусловно, большое спасибо и нашим друзьям "Новая Почта", которые безвозмездно осуществляют перевозку гуманитарной помощи от фонда "Мрия", — подытожила Юлия Паевская.