Благотворители передали фонду "Мрия" для детей украинских героев десятки планшетов и ноутбуков

Nova Ukraine и "Фокстрот" откликнулись на призыв фонда

Организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот" передали фонду "Мрия", который опекает детей пленных и погибших украинских военных, десятки планшетов и ноутбуков.

Об этом парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) сообщила сайту "Телеграф".

"У украинских детей никто не имеет права забрать образование. Вы видели, как дети учатся в укрытиях? На лестнице в метро? А зимой при отключении света при фонариках?

Каждая мать или отец хочет сделать условия для учебы самыми лучшими, но не всегда могут.

По моей просьбе поддержать детей военнопленных, гражданских пленников и погибших героев откликнулись организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот". Благодаря им фонд "Мрия" передает 25 планшетов, 10 ноутбуков, мышки и настольные лампы детям, которые в этом сейчас больше всего нуждаются", — говорит она.

По словам Тайры, дистанционное обучение когда-то стало вызовом, как и год назад вторжение россиян. Но мы, украинцы, каждый день учимся преодолевать эти вызовы, находим в себе силы и делаем невероятное.

"Спасибо Nova Ukraine, "Фокстрот" за плодотворное сотрудничество. Безусловно, большое спасибо и нашим друзьям "Новая Почта", которые безвозмездно осуществляют перевозку гуманитарной помощи от фонда "Мрия", — подытожила Юлия Паевская.