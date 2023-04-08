"Війна ніколи не скінчиться": Фаріон розповіла, чим небезпечні "ждуни" на окупованих територіях

Після повернення своїх територій Україні доведеться мати справу з прихильниками "русского міра"

Після звільнення окупованих територій Україна, напевно, зіткнеться з людьми, які були прихильниками росії і якщо держава не буде з ними нічого робити, то війна не закінчиться ніколи.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила народна депутатка України VII скликання, доктор філологічних наук Ірина Фаріон.

За її словами, цих "ждунів" необхідно позбавляти права голосу, а потім провести іспити з української мови, історії України та її Конституції.

"Якщо ми не зможемо змінити покоління старше, то маємо сформувати національно свідоме молоде покоління. Якщо в освіті не діятиме національний принцип, то ми й далі ліпитимемо ждунів. І ця війна ніколи не скінчиться", — сказала Фаріон.

Говорячи про Крим, де росіяни складали етнічну більшість, екснардепка запропонувала їм після деокупації "спакувати валізи" та повернутися на історичну батьківщину.

Більше на тему ви можете прочитати в повному інтерв’ю Ірини Фаріон "Телеграфу": Поки є так звані російськомовні українці, росія лізтиме війною їх захищати — Ірина Фаріон.

Нагадаємо, раніше соціальний психолог Олег Покальчук розповів "Телеграфу", чому прихильники "русского міра" в Україні ніколи не зміняться.