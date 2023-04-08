Укр

"Война никогда не кончится": Фарион рассказала, чем опасны "ждуны" на оккупированных территориях

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ирина Фарион
Ирина Фарион

После возвращения своих территорий, Украине придется иметь дело со сторонниками "русского мира"

После освобождения оккупированных территорий Украина наверняка столкнется с людьми, которые являлись сторонниками россии и если государство не будет с ними ничего делать, то война не закончится никогда.

Такое мнение высказала в интервью "Телеграфу" народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион.

По ее словам, этих "ждунов" необходимо лишать права голоса, а затем провести экзамены по украинском языку, истории Украины и ее Конституции.

"Если мы не сможем изменить поколение старше, то должны сформировать национально сознательное молодое поколение. Если в образовании не будет действовать национальный принцип, то мы будем и дальше лепить ждунов. И эта война никогда не кончится", — сказала Фарион.

Говоря о Крыме, где россияне составляли этническое большинство, экс-нардеп предложила им после деоккупации "упаковать чемоданы" и вернуться на историческую родину.

Больше по теме вы можете прочитать в полном интервью Ирины Фарион "Телеграфу": Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать — Ирина Фарион.

Напомним, ранее социальный психолог Олег Покальчук рассказал "Телеграфу", почему сторонники "русского мира" в Украине никогда не изменятся.

Теги:
#Украина #Крым #Ирина Фарион #Деоккупация