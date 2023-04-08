"Война никогда не кончится": Фарион рассказала, чем опасны "ждуны" на оккупированных территориях

После возвращения своих территорий, Украине придется иметь дело со сторонниками "русского мира"

После освобождения оккупированных территорий Украина наверняка столкнется с людьми, которые являлись сторонниками россии и если государство не будет с ними ничего делать, то война не закончится никогда.

Такое мнение высказала в интервью "Телеграфу" народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион.

По ее словам, этих "ждунов" необходимо лишать права голоса, а затем провести экзамены по украинском языку, истории Украины и ее Конституции.

"Если мы не сможем изменить поколение старше, то должны сформировать национально сознательное молодое поколение. Если в образовании не будет действовать национальный принцип, то мы будем и дальше лепить ждунов. И эта война никогда не кончится", — сказала Фарион.

Говоря о Крыме, где россияне составляли этническое большинство, экс-нардеп предложила им после деоккупации "упаковать чемоданы" и вернуться на историческую родину.

Больше по теме вы можете прочитать в полном интервью Ирины Фарион "Телеграфу": Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать — Ирина Фарион.

Напомним, ранее социальный психолог Олег Покальчук рассказал "Телеграфу", почему сторонники "русского мира" в Украине никогда не изменятся.