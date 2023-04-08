"У України хороша армія, але не найкраща": генерал США розповів про складнощі для ЗСУ під час контрнаступу

Українські військові досі не проходили навчання для проведення деяких операцій

Весняний контрнаступ ЗСУ буде складним, але Україні вдасться повернути більшу частину окупованих територій. При цьому для Заходу важливо не переоцінювати можливості українців.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, слова якого наводить "Голос Америки".

Він зазначив, що контрнаступ буде важким із двох причин:

оборонятися завжди легше, ніж наступати;

українським генералам доведеться мати справу з керуванням великою кількістю нової техніки.

"Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності", — зазначив він.

Гертлінг наголосив, що українські війська за допомогою західних союзників готувалися до подолання ешелонованого захисту та прориву ліній перешкод.

При цьому генерал закликав не переоцінювати українську армію, як це було з російською на початку вторгнення.

"В України хороша армія, але не найкраща у світі. Те, що деякі елементи військових операцій їм все ще недоступні, зменшує їхню ефективність на наступному етапі війни", — зазначив Гертлінг.

При цьому він висловив переконання, що попри це, ЗСУ зможуть деокупувати більшу частину захоплених росіянами територій, оскільки має три необхідні для цього чинника — високопрофесійну армію, підтримку народу та ефективний уряд. Своєю чергою, росія зазнає невдач у кожному з них.

Як повідомлялося раніше, напередодні до мережі потрапили нібито секретні документи, які можуть поставити під сумнів успіх українського контрнаступу. Втім, в Україні документи називають російською ІПСО.