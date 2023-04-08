Новий злив "документів" про наступ ЗСУ. Про що насправді мова і як на це реагують в Україні та світі

В Україні назвали файли фотошопом та звинувачують рф в ІПСО

Вже другий день підряд у ЗМІ з’являються так звані зливи секретних документів, які мали б розкрити таємні плани України щодо весняного контрнаступу ЗСУ.

Тут фігурують такі гучні назви як НАТО, Пентагон, але підозріло занижені цифри про кількість мертвих російських солдатів.

"Телеграф" розбирається, що ж кажуть нам ці "зливи" та як реагують офіційні державні особи на таку інформацію.

Перший "злив" документів НАТО

The New York Times 7 квітня з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, що у Twitter і Telegram нібито потрапили "засекречені військові документи". У Пентагоні відмовились коментувати автентичність "злитих" документів і зазначили, що "вивчають питання".

У документах є нібито "плани" США та НАТО щодо розвитку української армії перед контрнаступом. Деякі моменти, ймовірно, змінили — втрати рф занижені в рази, там намалювали цифру від 16-17,5 тис. Це — частина російської кампанії з дезінформації. Серед втрат ЗСУ ж назвали 71,5 тисячі осіб, що теж є рандомною цифрою зі стелі.

За словами військових експертів, з якими поспілкувалися журналісти, у документах все ж таки є цінна інформація для росіян:

Рівень витрат боєприпасів HIMARS . Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи цю інформацію розкривають.

. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи цю інформацію розкривають. Перераховано кількість бригад , яких готують для контрнаступу, з датами готовності до бою.

, яких готують для контрнаступу, з готовності до бою. Дані про танки та бронетехніку, якими оснащені підрозділи.

Файли виглядають як фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів. Вони датовані 1 березня та мають грифи "Секретно" і "Цілком таємно".

Витік про Китай, Близький Схід і тероризм

Новий день — новий "витік". В суботу, 8 квітня, з’явився новий пакет секретних документів, які стосуються нацбезпеки США, які злили в мережу. The New York Times повідомляє, що це майже 100 конфіденційних документів, у яких ідеться про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом. Вони стосуються принципів нацбезпеки Сполучених Штатів.

Високопоставлений співробітник розвідки назвав витік "кошмаром для "П’яти очей", маючи на увазі США, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Канаду, так звані країни "П’яти очей", які діляться розвідданими.

Частково вони повʼязані з війною в Україні.

Аналітики вже вважають, що витік становить серйозну загрозу для системи безпеки країни та може завадити військовому плануванню в Україні.

Міністерство юстиції США повідомило, що почало розслідування витоку інформації та спілкується з Пентагоном.

Реакція України

У п’ятницю радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав витік у мережі фотошопом та віртуальними псевдозливами.

"москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", – написав Подоляк.

В Офісі президента заявили, що "секретні дані" Пентагону — це російський блеф, щоб перехопити інформаційну ініціативу. Подоляк вважає, що рф має намір внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї, налякати своєю "обізнаністю".

"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону – ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу… Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, – отже, ви нічого не знаєте", — заявив Подоляк.

Опубліковані дані радше спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі, відреагував вчора на перший злив представник розвідки (ГУР) Андрій Юсов в етері телемарафону.

"З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри. Будемо чекати офіційних коментарів. Але в українського суспільства немає підстав переживати. Контрнаступ буде, і головні плани ворог справді побачить і відчує на собі на полі бою", – сказав Юсов.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що лише 3-5 осіб у всьому світі знають, де і коли почнеться український контрнаступ. Коли люди роблять заяви про контрнаступ, ця інформація "не зовсім може відповідати дійсності".

В Офісі президента назвали три цілі "зливів" та вважають винними росіян

У суботу, 8 квітня, після виходу нового "зливу" Подоляк назвав три основні цілі, які могла переслідувати росія цим "зливом даних".

Окупанти, по-перше, хотіли відвернути увагу, по-друге, посіяти сумніви та взаємні підозри всередині України, а також внести розкол у суспільство.

Реакція світу

До вказаної раніше інформації про розслідування та спроби видалити інформацію з соцмереж, додалося те, що США вважають росію причетною до "зливу" даних.

За словами трьох джерел Reuters серед американських чиновників, злиті документи, вочевидь, були змінені, аби применшити кількість втрат росіян.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що "витік" підсвітив страх росіян перед українським контрнаступом. російські військкори з тривогою відреагували на секретні військові документи, а деякі блогери відкинули справжність документів і припустили, що вони є підробкою з метою дезінформації, щоб заплутати російське військове командування.

Так, один російський "воєнкор" заявив, що цей витік міг бути частиною великої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий блогер Олександр Коваленко звертав увагу на те, що в історії зі зливом "плану контрнаступу" стирчать вуха російської ІПСО. Зокрема, володіючи такою інформацією, можна підготувати оборону так, щоб ЗСУ потрапили в пастку. Але російська сторона цю інформацію просто зливає.