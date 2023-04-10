Контрнаступ ЗСУ: Данілов висловився про "чарівні дати" та головну помилку путіна

Час грає не на користь путіна, але й Україна нічого не чекає

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував анонсований багатьма контрнаступ ЗСУ. Він пояснив, що наші воїни не чекають жодних "чарівних дат" для початку активних дій, а вони насправді проходять щодня, просто про них не говорять, тому що надмірне розголос йде не на користь Силам оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України", — підкреслює Данілов.

Він також дав зрозуміти помилковість думки, що час грає на руку росії.

"Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого. кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти". путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?", — говорить секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді контрнаступ ВСУ вже розпочався. На думку полковника запасу Романа Світана, зараз проходить його перший етап, який може триватиме до місяця.