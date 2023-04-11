Розслаблятися рано: офіцер армії Ізраїлю розповів, про що говорить відсутність російських ракетних ударів по Україні

Росіяни думають, як ще можна використати свої ракети

До кінця війни загроза повномасштабних ракетних ударів з боку росії зберігатиметься, а тимчасове затишшя не повинно бути приводом розслаблятися.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Він наголосив, що взимку метою масованих ударів була спроба росіян залишити українців без електрики, проте вона провалилася.

"Очевидно, що росія програла зимову війну при спробі заморозити в українців. Тому вони обиратимуть цілі та думатимуть для чого використовувати ракети", — сказав офіцер.

При цьому він додав, що чим довше немає обстрілів, тим більше ракет зможуть накопичити росіяни, а отже, тим масштабнішим буде новий удар.

За словами Левіна, саме такий психологічний настрій має бути в українців у тилу, оскільки війна вже показала, що цілі у росіян можуть бути абсолютно будь-якими, а навіть одна ракета може призвести до руйнування житлової багатоповерхівки та загибелі безлічі мирних жителів.

Як повідомлялося раніше, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що у росіян підготовка до ракетного удару триває постійно, при цьому не можна виключати, що новий обстріл відбудеться на Великдень.