Ігор Попов вважає справу ексзаступника МО Шаповалова сигналом: працювати в системі державного управління ризиковано

Відомий політик прокоментував гучні кримінальні переслідування

Відомий політик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов, коментуючи кримінальне переслідування колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також колишнього голови НАК "Нафтогаз України" і колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, заявив виданню "Факти" , що, "на жаль, такі процеси надсилають чіткий сигнал реформаторам: працювати в системі державного управління надто ризиковано".

"Ти спробуєш щось змінити в країні, сумлінно виконуючи свою роботу, а за кілька років після звільнення до тебе прийдуть із дивною підозрою. Компетентних менеджерів та людей справи, які бажають працювати у державній вертикалі, в Україні і так небагато" , — каже Попов.

Вячеслав Шаповалов

Нагадаємо, що Шаповалов у МО відповідав за тилове забезпечення Збройних Сил. На початку року після "яєчного скандалу" він, аби не кидати тінь на міністерство та ЗСУ, пішов у відставку за власним рішенням. Після цього ДБР вручило йому підозру, але не у корупції, не у завищених цінах на продукти харчування, а у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ст. 114−1 Кримінального кодексу).

Підозра ґрунтується на тому, що нібито за його вказівкою Департамент держзакупівель МО підписав контракти на постачання амуніції без пунктів контролю якості та за умови 100-відсоткової оплати. Крім того, слідство стверджує, що Шаповалов мав корисний умисел, хоча доказів цьому не надало, а суд не поцікавився, на підставі чого його підозрюють у цьому.

Юрист Андрій Вігірінський звернув увагу на те, що у ухвалі суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою про корупційний склад злочину взагалі немає жодного слова, як немає й натяку на присвоєння Шаповаловим будь-яких фінансових ресурсів.

Сам Шаповалов у своєму інтерв’ю заявив: "За версією сторони обвинувачення, я так сильно перешкоджав ЗСУ, що ніхто не постраждав: ані люди, ані державні фінанси. Цікаво, щось зміниться, коли стане відомо, що по цим договорам товари або продукція – поставлена та прийнята, неякісні товари – або замінили, або повернули гроші, включаючи пеню, штрафи?"

Він також вважає справу проти себе нікчемною.

"Не думаю, що все це вірний шлях для держави, яка відстоює свою незалежність та є країною – кандидатом у члени Євросоюзу. І, звісно, ми дуже потребуємо реформи судової системи, яка має не лише слідувати букві закону, а й виносити справедливі рішення, бо закон без справедливості – це інструмент репресій", — сказав Шаповалов.