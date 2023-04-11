Игорь Попов считает дело экс-заместителя МО Шаповалова сигналом: работать в системе государственного управления рискованно

Известный политик прокомментировал громкие уголовные преследования

Известный политик, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, комментируя уголовное преследование бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, а также бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, заявил изданию "Факты" , что, "к сожалению, такие процессы посылают четкий сигнал реформаторам: работать в системе государственного управления слишком рискованно".

"Ты попробуешь что-то изменить в стране, добросовестно выполняя свою работу, а через несколько лет после увольнения к тебе придут со странным подозрением. Компетентных менеджеров и людей дела, желающих работать в государственной вертикали, в Украине и так немного", — говорит Попов.

Вячеслав Шаповалов

Напомним, что Шаповалов в МО отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил. В начале года после "яичного скандала" он, чтобы не бросать тень на министерство и ВСУ, ушел в отставку по собственному решению. После этого ДБР вручило ему подозрение, но не в коррупции, не в завышенных ценах на продукты питания, а в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ст. 114-1 Уголовного кодекса).

Подозрение основывается на том, что якобы по его указанию Департамент госзакупок МО подписал контракты на поставку амуниции без пунктов контроля качества и при условии 100-процентной оплаты. Кроме того, следствие утверждает, что у Шаповалова был корысный умысел, хотя доказательств этому не предоставило, а суд не поинтересовался, на основании чего его подозревают в этом.

Юрист Андрей Вигиринский обратил внимание на то, что в постановлении суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей о коррупционном составе преступления вообще нет ни слова, как нет и намека на присвоение Шаповаловым каких-либо финансовых ресурсов.

Сам Шаповалов в своем интервью заявил: "По версии стороны обвинения, я так сильно препятствовал ВСУ, что никто не пострадал: ни люди, ни государственные финансы. Интересно, что изменится, когда станет известно, что по этим договорам товары или продукция – поставлена и принята, некачественные товары – либо заменили, либо вернули деньги, включая пеню, штрафы?"

Он также считает дело против себя никчемным.

"Не думаю, что все это верный путь для государства, которое отстаивает свою независимость и является страной – кандидатом в члены Евросоюза. И, конечно, мы очень нуждаемся в реформе судебной системы, которая должна не только следовать букве закона, но и выносить справедливые решения, потому что закон без справедливости – инструмент репрессий", — сказал Шаповалов.