Великий обмін полоненими на Великдень: Україна повернула 130 військових (фото)

Звільнено захисників, які потрапили в російський полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках

В Україні відбувся черговий великий обмін полоненими. Цього разу 130 наших військових вдалося повернути додому до великодніх свят. Обмін відбувався останніми днями у декілька етапів.

Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, до своїх рідних нарешті повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ, рядові та сержанти, які потрапили в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

"Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живі", так завжди каже Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх", — зазначив Єрмак.

Він запевнив, що Україна обов’язково поверне додому кожного свого захисника, який опинився у російському полоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Нового року Україна змогла повернути з російського полону 140 своїх військових. Серед вояків, що повернулися, були також захисники Маріуполя й острова Зміїний.