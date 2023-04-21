Бахмут і не лише: Маляр розповіла, де ще росіяни намагалися атакувати

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті

російські окупанти не залишають спроб вибити українських військових із Бахмута, але при цьому продовжують атакувати і на інших напрямках.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, цього тижня ворог активізувався ще на двох напрямках – Куп’янському та Шахтарському.

Також ворог продовжує наступ на інших чотирьох напрямках одночасно — Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському.

"На більшості з цих напрямків завдяки нашим захисникам ворогові не вдається просуватися вперед. Наші воїни не лише обороняються, а й активно діють", — уточнила Маляр.

Представниця Міноборони зазначила, що спроби ворога штурмувати на Куп’янському та Шахтарському напрямках також було відбито.

Водночас, Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті, заявила Маляр.

"Там зараз ведуться запеклі бої. Противник атакує. Знищує будинки та споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Водночас наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог зазнає невиправдано високих втрат. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", — завершила вона.

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