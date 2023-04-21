Поля як решето: супутникові знімки Бахмута вразили мережу (фото)

Замість зелені на полях видно величезні вирви від вибухів

Запеклі бої за Бахмут тривають понад півроку. Ворог не шкодує снарядів, через що поля на Донеччині схожі на решето.

Приватна американська компанія Planet Labs, яка робить супутникові знімки, поділилася кадрами Донецької області. На знімках видно зелені поля із чорними воронками від снарядів.

Супутникові знімки зроблено в районі населеного пункту Хромово, що на околицях Бахмута. Через цей населений пункт проходить траса, якою сили оборони міста отримують постачання боєприпасів із заходу. Наразі окупантам поки що не вдалося перерізати цю ділянку дороги.

На супутникових знімках видно, що зелені поля повністю всіяні воронками від снарядів. У деяких місцях видніється дим — це означає, що там нещодавно був "приліт" ворожих мінометів, артилерії чи іншого озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає Буча через рік після звірств російських окупантів. Тут досі залишаються посічені осколками будинки, розбиті снарядами вулиці та спалені автомобілі на околицях.