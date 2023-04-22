Влітку масованих атак по Україні може не бути: експерт розповів про плани кремля

росіяни можуть перестати обстрілювати Україну аж до нового опалювального сезону

росія може припинити масовані ракетні удари по Україні найближчого літа, щоб потім знову почати бити по нашій.енергосистемі під час опалювального сезону.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, окупанти можуть збирати ракети протягом найближчих місяців, щоб потім повторити торішні атаки.

"Тобто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад. Так, з одного боку, у нас буде більше готовності, ми краще розуміємо, що відбувається і значно краще підготуємося — і ППО і фізичний захист — це так, але з іншого боку, для мене на сьогодні очевидно, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону ми, швидше за все, не встигнемо", - сказав він.

На думку Харченка, у зв’язку з цим найближчої осені в Україні знову можуть розпочатися аварійні відключення електроенергії через дефіцит потужностей.

"Якщо ви купили генератор, у жодному разі не продавайте. Змащення зміните, бак залийте і нехай варто, тільки вмикайте час від часу, щоб не застоявся. Якщо ви купили павербанк, то теж почитайте інструкцію, як правильно зберігати і потримайте ще рік. До перемоги нехай будуть", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому росія не обстрілює Україну крилатими ракетами з 9 березня.