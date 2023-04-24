"У України ніколи не буде достатньо людей": генерал зробив гучну заяву про ЗСУ

Сергій Мельник вказав на важливу проблему

Україна ніколи не матиме достатньої кількості військової техніки та людей. Багато професійних військових загинули чи отримали серйозні поранення на полі бою, а лави ЗСУ можуть поповнювати люди без належного досвіду, яких необхідно навчати.

Про це командувач українських військ у Харківській області генерал Сергій Мельник сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais.

"Професійні військові вже виснажені, поранені чи відновлюються. Тому ми запрошуємо людей без військового досвіду та навчаємо їх. Чоловіків завжди бракує", — підкреслив Мельник.

За його словами, українським військам необхідно більше людей, а також велика кількість боєприпасів, танків та артилерії, щоб якнайшвидше вигнати російських окупантів із нашої землі. Він також додав, що під час контрнаступу ЗСУ "російських чекає пекло".

Крім того, у разі виявлення загрози Україна завдає ударів по території росії максимум на 3,5 кілометра від кордону. При цьому не використовує зброю, яку нашій країні передали партнери.

"Ми не атакуємо в районах, де проживає мирне населення. Якщо ми виявимо загрозу з боку росії, яка знаходиться за 3,5 кілометри від нашого кордону, ми її знищимо. Але ми не використовуємо зброю наших міжнародних партнерів", — сказав журналістам Мельник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловився щодо контрнаступу ЗСУ та розповів, чого бракує українським військовим. Також, за його словами, сам контрнаступ може початися не навесні, як планувалося раніше. Але попри це на думку Шмигаля, Україна зможе звільнити всі захоплені окупантами території нашої країни.