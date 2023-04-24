Удар України по Москві: у Зеленського пояснили, навіщо західним ЗМІ такі публікації

В Україні кажуть, що в ударах по Москві немає сенсу

В Офісі президента відреагували на повідомлення у ЗМІ про те, що Україна нібито планувала завдати ударів по Москві у річницю початку повномасштабного російського вторгнення.

Так у своєму Twitter радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на матеріал The Washington Post і поставив питання про те, які реальні наслідки були б від цієї атаки.

"А навіщо нам треба це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила така одноразова акція? Змінила б хід війни? Змусила б росіян бігти? Скасувала б потребу в зброї?", — запитав Подоляк.

За його словами, подібні статті, які посилаються на "анонімні джерела", мають на меті сформувати на Заході негативне уявлення про Україну, як про імпульсивну та інфантильну країну, якій не можна довіряти серйозну зброю.

Подоляк додав, що Україні потрібні далекобійні ракети для руйнування логістики окупантів на окупованій території, а авіація — для захисту неба та знищення фортифікаційних споруд.

"Може, вистачить грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна і гинуть люди?", — написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 24 квітня, видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що Україна нібито готувала удар по ряду об’єктів на території росії, включаючи й російську столицю. Видання при цьому повідомило, що у Білому домі виступили проти цього і тим самим операцію було скасовано.

Як повідомлялося раніше, в кабінеті голови ГУР МОУ Кирила Буданова помітили карту Москви, через що користувачі мережі почали замислюватися про те, чи Україна не готує якийсь "сюрприз" росії.