Український туроператор наймає на роботу росіян: у мережі розгорається скандал

У компанії на претензії не відповіли

Український організатор автобусних турів "Адріатик Тревел" потрапив у скандал через те, що приймає на роботу гідів з росії та Білорусі.

Як повідомляють "Факти", львівська компанія навіть не попереджає своїх клієнтів про те, що тури проводяться російською мовою.

"Виходить, що українські громадяни, які сплатили йому за туристичні послуги та екскурсії, побічно профінансували безтурботне життя "хорошим" росіянам чи білорусам на території ЄС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що ця компанія також видаляє коментарі незадоволених клієнтів на своїх платформах та сервісах Google.

Так один із коментарів, у якому клієнтка вказала на те, що компанія підсовує російських гідів, не протримався й половини доби.

Коли на це вказали інші користувачі, представники компанії дуже здивувалися і наголосили, що набирають лише тих гідів, які мають акредитацію до ЄС.

Як повідомлялося раніше, екснардеп Ігор Мосейчук заявив, що військом Одеської області під виглядом гуманітарної допомоги ввіз до України елітний автомобіль за 250 тисяч доларів.