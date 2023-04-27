Топ-3 скандальні "воєнні" законопроєкти Ради: і тут не обійшлося без одіозних Безуглої, Третьякової та черкащанина Войцехівського

Нардепи з провладної політсили не припиняють дивувати, вносячи час від часу в парламент сумнівні документи

Монобільшість у Верховній Раді попри війну, інтриги та тиск продовжує утримувати політичну ініціативу на законодавчому рівні. Втім, без гучних скандалів та гострих дискусій часом не обходиться. Згадаймо про найбільш резонансні воєнні законопроєкти за рік війни.

1 місце: виплати 30 тис. військовим та блокування закону

11 квітня 2023 р. у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, що блокує підписання спікером ВР та президентом України закону, який серед іншого передбачає повернення щомісячної виплати додаткових 30 тисяч військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Текст відповідного проєкту №8312-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про ухвалення в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану" та супровідні до нього документи вже оприлюднені на сайті Ради.

Зазначимо, поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А через паузу в роботі парламенту розгляд проєкту (а відтак і виплати військовим) переносяться на невизначений термін.

Ініціатор проєкту постанови — нардеп із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль.

Нагадаємо, сам же закон про 30 тис. для військових і силовиків у Раду вносила група авторів на чолі зі "слугою" Олександром Завітневичем. Також серед ініціаторів документу були деякі інші одіозні "слуги народу" — Мар`яна Безугла (відома зокрема своїми неоднозначними заявами та атакою на журналіста Юрія Бутусова) та противник української мови Георгій Мазурашу.

2 місце: дозвіл командирам вбивати військових ЗСУ

Відповідний законопроєкт №7351 в ВР вносила група авторів на чолі із вже згаданою Безуглою. Також серед ініціаторів документу була ще одна скандальна "слуга" — Галина Третьякова, а також нардеп Мазурашу (мажоритарник з Чернівецької області, що встиг запам'ятатися низкою інших суперечливих законодавчих ініціатив) та обранець від СН з Черкаської області Віталій Войцехівський.

Зазначимо, цей скандальний законопроєкт передбачав право командирів ЗСУ вбивати своїх підлеглих, якщо вони самовільно залишають місця дислокації або не виконують наказів під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки.

Як відомо, згідно з чинного законодавства, у командирів під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки є право застосовувати зброю проти порушників статуту, "не призводячи до смерті військовослужбовця". У новій версії цей рядок хотіли прибрати.

Після розголосу автори документу вирішили його відкликати.

3 місце: День перемоги над росією по версії Третьякової

28 лютого 2023 року в Раді зареєстрували законопроєкт №9009-3 про святкування Дня миру із формулюванням: день святкування мирного життя після Перемоги України над російською військовою агресією. Автор документу — нардеп з фракції СН Галина Третьякова, відома своїми гучними заявами про "дітей низької якості", "одним ворогом менше" тощо.

Нагадаємо, нещодавно і нардеп-"слуга" Войцехівський вскочив у ще одну гучну історію — парламентаря запідозрили у причетності до рейдерської атаки на агропідприємство ТОВ "Красногорський олійний завод" у Черкаській області.

Як відомо, Войцехівський обрався на виборах до Ради в 197-му мажоритарному окрузі на Черкащині. З осені минулого року він неодноразово вступав у конфлікт губернатором Черкаської ОВА Ігорем Табурцем, якого в березні 2022 р. призначив президент України Володимир Зеленський для стабілізації ситуації в регіоні після повномасштабного вторгнення росії.

В кулуарах парламенту Войцехівського називають фігурою колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, який звільнився з ОП в січні 2023 року після низки корупційних скандалів.

Раніше видання "Слово і діло" повідомляло, що з 26 передвиборчих обіцянок Войцехівського , парламентар не виконав жодної. Також нещодавно стало відомо, що Войцехівський неофіційно будує політичний союз з іще одним впливовим нардепом -мажоритарником з Черкащини — Антоном Яценком. Обидва навесні цього року всупереч суспільній думці та місцевим органам влади поновили політичну війну з очільником Черкаської ОВА Табурцем.