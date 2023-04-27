Топ-3 скандальных "военных" законопроекта Рады: и здесь не обошлось без одиозных Безуглой, Третьяковой и черкащанина Войцеховского

Нардепы из провластной политсилы не перестают удивлять, внося время от времени в парламент сомнительные документы

Монобольшинство в Верховной Раде, несмотря на войну, интриги и давление, продолжает удерживать политическую инициативу на законодательном уровне. Впрочем, без громких скандалов и острых дискуссий не обходится. Вспомним о наиболее резонансных "военных" законопроектах за год войны.

1 место: выплаты 30 тыс. военным и блокирование закона

11 апреля 2023 г. в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, блокирующего подписание спикером ВР и президентом Украины закона, который среди прочего предусматривает возврат ежемесячной выплаты дополнительных 30 тысяч гривен военнослужащим, полицейским и спасателям, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Текст соответствующего проекта №8312-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения" и сопроводительные документы уже обнародованы на сайте ВР.

Отметим, пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не вправе подписать закон. А из-за паузы в работе парламента рассмотрение проекта (а значит и выплаты военным) переносятся на неопределенный срок.

Инициатор проекта постановления — нардеп из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль.

Напомним, сам же закон о 30 тыс. для военных и силовиков в Раду вносила группа авторов во главе со "слугой" Александром Заветневичем. Также среди инициаторов документа были некоторые другие одиозные "слуги народа" — Марьяна Безугла (известная, в частности, своими неоднозначными заявлениями и атакой на журналиста Юрия Бутусова) и противник украинского языка Георгий Мазурашу.

2 место: разрешение командирам убивать военных ВСУ

Соответствующий законопроект №7351 в ВР вносила группа авторов во главе с уже упомянутой Безуглой. Также среди инициаторов документа была еще одна скандальная "слуга" — Галина Третьякова, а также нардеп Мазурашу (мажоритарщик из Черновицкой области, успевший запомниться рядом других противоречивых законодательных инициатив) и избранник от СН из Черкасской области Виталий Войцеховский.

Отметим, этот скандальный законопроект предусматривал право командиров ВСУ убивать своих подчиненных, если они самовольно покидают места дислокации или не выполняют приказы во время военного положения и в условиях боевой обстановки.

Как известно, согласно действующему законодательству, у командиров во время военного положения и в условиях боевой обстановки есть право применять оружие против нарушителей устава, "не приводя к смерти военнослужащего". В новой версии эту строчку хотели убрать.

После огласки авторы документа решили его отозвать.

3 место: День победы над россией по версии Третьяковой

28 февраля 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект №9009-3 о праздновании Дня мира с формулировкой: день празднования мирной жизни после Победы Украины над российской военной агрессией. Автор документа — нардеп из фракции СН Галина Третьякова, известная своими громкими заявлениями о "детях низкого качества", "одним врагом меньше" и т.д.

Напомним, недавно и нардеп-"слуга" Войцеховский угодил в еще одну громкую историю — парламентария заподозрили в причастности к рейдерской атаке на агропредприятие ООО "Красногорский масличный завод" в Черкасской области.

Как известно, Войцеховский избрался на выборах в Раду в 197-м мажоритарном округе Черкасской области. С осени прошлого года он неоднократно вступал в конфликт с губернатором Черкасской ОВА Игорем Табурцем, которого в марте 2022 г. назначил президент Украины Владимир Зеленский для стабилизации ситуации в регионе после полномасштабного вторжения рф.

В кулуарах парламента Войцеховского называют фигурой бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, уволившегося из ОП в январе 2023 года после ряда коррупционных скандалов.

Ранее издание "Слово и дело" сообщало, что из 26 предвыборных обещаний Войцеховского , парламентарий не выполнил ни одного. Также недавно стало известно, что Войцеховский неофициально строит политический союз с еще одним влиятельным нардепом – мажоритарщиком из Черкасщины – Антоном Яценко. Оба весной этого года вопреки общественному мнению и местным органам власти возобновили политическую войну с главой Черкасской ОВА Табурцем.