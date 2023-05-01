Потрапив у засідку, захищаючи евакуйованих: на фронті загинув доброволець зі США

Чоловік не залишався осторонь чужого горя

Доброволець із США Купер Ендрюс загинув у Бахмуті. Чоловікові було 26 років. Він загинув під час захисту евакуйованих, коли потрапив у російську засідку разом з Дмитром Петровим та Фінбаром Кафферкі.

Про смерть Ендрюса з позивним "Харріс" повідомив журналіст Джейк Ханрахан. Ендрюс підтримував спільноту Харнахана Popular Front. В організації згадують, що він завжди допомагав з організацією заходів і спілкуванні з людьми, тож його бракуватиме.

Купер був колишнім морським піхотинцем США і за згадкою тих, хто його знав, був людиною дії. Він добровольцем брав участь в гасінні лісових пожеж у Техасі, Колорадо, Айдахо. Проводив заняття з самооборони. У морській піхоті за два роки дослужився до сержанта. Трагедія народу України не дала йому стояти осторонь.

"Коли Купер побачив вторгнення в Україну та жорстокі розправи від рук російських військ, він вирішив стати добровольцем і допомогти народу України", — пишуть у некролозі Popular Front. В Україні Купер був членом Іноземного легіону, а потім долучився до Комітету опору.

В лавах Іноземного легіону Україну захищають чимало мужніх людей. Серед них навіть деякий час був родич колишнього американського президента, син Роберта Кеннеді молодшого. Іноземний легіон радий не тільки бійцям, а й фахівцям з обслуговування західної техніки.