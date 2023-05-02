Скандал з VIP-авто для "Тедіс-Україна" докотився до парламентських кулуарів — у Раді стурбовані через переговори з МВФ

Українського сигаретного монополіста підозрюють в ухилянні від податків

Історія з купівлею Lamborghini Urus 2021 року випуску вартістю понад $500 тисяч компанією ТОВ "Тедіс-Україна" може стати перешкодою для чергового траншу МВФ. Так, тоді як посли країн "Великої сімки" (G7) висловили занепокоєння ідеєю податкової реформи зі зниженням податків. Стримує західних дипломатів та економістів ухилення від податків з боку великого українського бізнесу, пише Телеграф.

Зокрема, у парламентських кулуарах активно обговорюється скандальна історія з компанією "Тедіс Україна", яка є найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні зі шлейфом сумнівних податкових операцій.

Так Бюро економічної безпеки підозрює компанію в ухиленні від сплати податків з підакцизних товарів на суму 1,17 млрд грн, з яких 270 млн мали піти до держбюджету як податки. Операцію було здійснено шляхом так званого "податкового скручування" — замість цигарок у документах фігурували м’ясо та паливо.

При цьому Бориса Кауфмана, власника найбільшої частки у "Тедіс-Україна" — 49,9%, у грудні 2022 року затримувало НАБУ за підозрою у створенні та участі у злочинній організації.

Зовсім свіжою історією став факт купівлі компанією крутого VIP-авто за півмільйона доларів — Lamborghini Urus 2021 випуску. Його офіційним власником чомусь вважається якийсь житель села в Миколаївській області, в якому 20 років тому мешкали лише 120 осіб.

Насправді це може бути спробою приховати справжнього власника авто – того самого Бориса Кауфмана, з урахуванням претензій з боку БЕБ та НАБУ явно незацікавленого у приверненні уваги до себе. Проте за документами саме "Тедіс-Україна" виступила офіційним імпортером цього авто, що підтверджено всіма документами.