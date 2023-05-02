Скандал с VIP-авто для "Тедис-Украина" докатился до парламентских кулуаров — в Раде озабочены из-за переговоров с МВФ

Украинского сигаретного монополиста подозревают в уклонении от налогов

История с покупкой Lamborghini Urus 2021 года выпуска стоимостью в более $500 тысяч компанией ООО "Тедис-Украина" может стать препятствием для очередного транша МВФ. Так, в то время как послы стран "Большой семерки" (G7) выразили озабоченность идеей налоговой реформы со снижением налогов. Сдерживает западных дипломатов и экономистов уклонение от налогов со стороны крупного украинского бизнеса, пишет Телеграф.

В частности, в парламентских кулуарах активно обсуждается скандальная история с компанией "Тедис Украина", являющейся крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине со шлейфом сомнительных налоговых операций.

Так, Бюро экономической безопасности подозревает компанию в уклонении от уплаты налогов с подакцизных товаров на сумму в 1,17 млрд грн, из которых 270 млн должны были пойти в госбюджет в качестве налогов. Операция была осуществлена путем так называемой "налоговой скрутки" — вместо сигарет в документах фигурировали мясо и топливо.

При этом Бориса Кауфмана, владельца самой крупной доли в "Тедис-Украина" — 49,9%, в декабре 2022 года задерживал НАБУ по подозрению в создании и участии в преступной организации.

Совсем свежей историей стал факт покупки компанией крутого VIP-авто за полмиллиона долларов — Lamborghini Urus 2021 года выпуска. Его официальным владельцем почему-то считается некий житель села в Николаевской области, в котором 20 лет назад жили всего 120 человек.

На деле же это может быть попыткой скрыть настоящего владельца авто – того самого Бориса Кауфмана, с учетом претензий со стороны ВЭБ и НАБУ явно незаинтересованного в привлечении внимания к себе. Тем не менее по документам именно "Тедис-Украина" выступила официальным импортером данного авто, что подтверждено всеми документами.