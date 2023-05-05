"Тепер почуємо кожного": ГУР отримало важливу техніку, а Буданов звернувся до росіян

Нова техніка допоможе нашим захисникам виявляти ворога та отримувати про нього ще більше інформації

Головне управління розвідки України отримало від фонду "Повернися живим" мобільну станцію розвідки. Загальна її вартість становить понад 1 млн доларів.

Проект із міркувань безпеки тримали в таємниці близько року. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Фонду.

"Фонд "Повернися живим" реалізував черговий секретний проект для ГУР МО, загальною вартістю понад 41 мільйон гривень.Ці кошти ми вклали в обладнання мобільної станції розвідки — унікального технічного комплексу, який допоможе спецназам швидко виявляти ворога та отримувати ще більше інформації", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з отриманням нової та важливої для українських захисників техніки начальник ГУР МО Кирило Буданов зробив важливу заяву.

"Тепер ми почуємо кожного, і кожен отримає те, на що заслуговує", — сказав він.

Зазначається, що обладнання придбано із загальних рахунків Фонду.

"Просто вдумайтеся: понад $1 000 000, разовий платіж, секретна закупівля і тільки один із десятків тисяч результатів нашої спільної роботи", — написали у Фонді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала від партнерів сучасну систему протиповітряної оборони Skynex. Завдяки їй українські військові можуть захищати нашу країну від атак російських дронів.