Контрнаступ ЗСУ: західні ЗМІ оцінили ризики для України та назвали проблеми

Оцінити перспективи контрнаступу важко, бо росія має зміцнену лінію оборони, а наша країна потребує переваги у зброї

Західні союзники України вважають нашу країну готовою до контрнаступу. Однак українські високопосадовці побоюються, що очікування щодо контрнаступальних дій перевищені та може виникнути "емоційне розчарування" адже люди очікують чогось грандіозного. Тому намагаються "стримати надії".

Про це пише The Washington Post. Журналісти поспілкувалися про це з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським. У інтерв’ю очільник держави сказав, що чим більше перемог отримає Україна на полі бою, тим більше буде отримано допомоги. "Великий успіх міг би згуртувати більшу підтримку західної зброї та боєприпасів, які потрібні Україні для продовження боротьби", — йдеться в матеріалі.

Резніков своєю чергою розповів, що західним партнерам потрібен "наступний приклад успіху". Та, як він зазначає, оцінити масштаб цього успіху неможливо: "10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?"

Українські війська проявили себе під час спроб росії взяти Київ, під час блискавичного контрнаступу на Харківщині, в Херсоні мали важливу географічну віху. Наразі росія може мати географічну перевагу та більшу чисельність, пишуть у матеріалі, адже в Україні зосереджено мінімум 300 тисяч російських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від контрнаступу очікування величезні. Саме під нього підв’язані багато економічних процесів у суспільстві, включаючи курс долара в Україні. Експерти також оцінюють, що контрнаступ не закінчиться швидко і буде тривалим.