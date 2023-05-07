Є кілька сценаріїв: WP розповів та показав варіанти розвитку наступу ЗСУ

Українські військові можуть атакувати з кількох напрямків

Величезна лінія фронту створює безліч потенційних напрямків контратаки з боку наших військових. Тому існує кілька сценаріїв розвитку подій у ході анонсованого наступу ЗСУ.

Одним із ключових завдань України є руйнація так званого сухопутного мосту між росією та окупованим Кримом. Це, своєю чергою, перекриє окупаційним військам найважливіші шляхи постачання в Запорізькій області та призведе до ізоляції російських баз на півострові. Про це пише The Washington Post.

Ще одним важливим завданням залишається звільнення Запорізької АЕС та Каховської ГЕС. Тому Україна може зосередитися на півдні та кинути сили на звільнення Мелітополя, щоб потім просунутися вперед і далі перерізати сухопутний міст.

Аналітики вважають, що ЗСУ могли б піти й до Криму. Звільнення тимчасово окупованого півострова можливе при військово-морських операціях і навіть висадці на пляжі.

Своєю чергою окупанти почали готуватися до можливих дій з боку ЗСУ в Криму. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно вириті траншеї та окопи на півострові.

Також у матеріалі вказується, що одним зі сценаріїв є атака ЗСУ з Бахмута чи з міста Куп’янськ Харківської області. Це дасть змогу відновити контроль над районами на Луганщині.

Ще одним варіантом був наступ на ворожі позиції через Вугледар у бік тимчасово окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський генерал Бен Ходжес зробив прогноз щодо анонсованого весняного контрнаступу ЗСУ.