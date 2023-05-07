Контрнаступ ЗСУ: Буданов назвав серйозну проблему для українських військ

росія не має потенціалу для нового серйозного наступу

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав проблему, з якою, на його думку, можуть зіткнутися наші військові під час майбутнього контрнаступу.

Про це він розповів під час інтерв’ю "Yahoo News".

За його словами, росія не має потенціалу для нового серйозного наступу, проте ворог здатний захищатися.

"Станом на сьогодні у росії немає ні військового, ні економічного, ні політичного потенціалу, щоб створити чергову спробу серйозного наступу будь-де в Україні. Крім того, він цілком здатний вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося ”, — каже Буданов.

При цьому Буданов зазначив, що запаси ракет у росії майже вичерпуються.

"Вони намагаються накопичити певні запаси та підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля ", — зазначив голова ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий аналітик і морський офіцер Андерс Нільсен назвав три найімовірніші речі у майбутньому контрнаступі України.

Також ми повідомляли про те, чи готова Україна до контрнаступу. У США зробили заяву.