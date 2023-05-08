Українські журналісти здобули одну з найпрестижніших премій

Журналісти висвітлювали те, що відбувалося в Маріуполі під час російських обстрілів.

У США пройшла церемонія вручення Пулітцерівської премії, яка вважається однією з найпрестижніших у галузі журналістики та літератури. Цього року у списку лауреатів опинились і українські журналісти.

Так, у номінації за громадські заслуги були відзначені роботи співробітників американського видання AP, серед яких відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

Вони працювали в обложеному Маріуполі та показали світові кадри обстрілів житлових будинків російськими окупантами.

"Журналісти AP проробили сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви конфлікту. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією", — зазначила виконавчий редактор видання Джулі Пейс.

Як відомо, Пулітцерівська премія вважається однією з найпрестижніших в американській журналістиці. Її вручають щорічно з 1917 року у 9 категоріях.

Варто зазначити, що минулого року українські журналісти здобули Пулітцерівську премію у нерегулярній номінації "особлива згадка".