Storm Shadow для України: у Зеленського назвали три ключові задачі для далекобійних ракет
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У Зеленського розповіли про значущість постачання ракет Storm Shadow
У команді президента України Володимира Зеленського висловилися про передачу ЗСУ далекобійної ракетної зброї, у тому числі крилатих авіаційних ракет Storm Shadow від Великобританії, здатних долати відстань від 250 км.
Як заявив в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, ракети, здатні вражати цілі ворога на дистанції понад 150 кілометрів, є важливим інструментом.
За словами Подоляка, така зброя допоможе вирішувати три ключові завдання для української армії:
- Вони максимально наближають фінал війни на користь України
- Вони помітно зменшують боєздатність окупантів, оскільки можуть знищувати штаби та важливі склади ворога
- Такі ракети значно знижують кількість втрат української армії
Представник Зеленського зазначив, що відстрочка з передачею такого роду озброєння означатиме "перенесення війни на наступний етап".
"Це дасть росії час на роботу над помилками і вона стане більш підготовленою. Тобто сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", — заявив Подоляк.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у кремлі відреагували на передачу Україні далекобійних ракет.