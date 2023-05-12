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Storm Shadow для України: у Зеленського назвали три ключові задачі для далекобійних ракет

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Storm Shadow Новина оновлена 12 травня 2023, 13:42
Storm Shadow. Фото defence express

У Зеленського розповіли про значущість постачання ракет Storm Shadow

У команді президента України Володимира Зеленського висловилися про передачу ЗСУ далекобійної ракетної зброї, у тому числі крилатих авіаційних ракет Storm Shadow від Великобританії, здатних долати відстань від 250 км.

Як заявив в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, ракети, здатні вражати цілі ворога на дистанції понад 150 кілометрів, є важливим інструментом.

За словами Подоляка, така зброя допоможе вирішувати три ключові завдання для української армії:

  • Вони максимально наближають фінал війни на користь України
  • Вони помітно зменшують боєздатність окупантів, оскільки можуть знищувати штаби та важливі склади ворога
  • Такі ракети значно знижують кількість втрат української армії

Представник Зеленського зазначив, що відстрочка з передачею такого роду озброєння означатиме "перенесення війни на наступний етап".

"Це дасть росії час на роботу над помилками і вона стане більш підготовленою. Тобто сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", — заявив Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у кремлі відреагували на передачу Україні далекобійних ракет.

Теги:
#Ракети #Озброєння #Михайло Подоляк