Storm Shadow для України: у Зеленського назвали три ключові задачі для далекобійних ракет

У Зеленського розповіли про значущість постачання ракет Storm Shadow

У команді президента України Володимира Зеленського висловилися про передачу ЗСУ далекобійної ракетної зброї, у тому числі крилатих авіаційних ракет Storm Shadow від Великобританії, здатних долати відстань від 250 км.

Як заявив в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, ракети, здатні вражати цілі ворога на дистанції понад 150 кілометрів, є важливим інструментом.

За словами Подоляка, така зброя допоможе вирішувати три ключові завдання для української армії:

Вони максимально наближають фінал війни на користь України

Вони помітно зменшують боєздатність окупантів, оскільки можуть знищувати штаби та важливі склади ворога

Такі ракети значно знижують кількість втрат української армії

Представник Зеленського зазначив, що відстрочка з передачею такого роду озброєння означатиме "перенесення війни на наступний етап".

"Це дасть росії час на роботу над помилками і вона стане більш підготовленою. Тобто сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", — заявив Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у кремлі відреагували на передачу Україні далекобійних ракет.