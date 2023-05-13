"Вагнерівці" тікали швидше всіх: у мережі показали епічне відео штурму ЗСУ біля Бахмута
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ЗСУ успішно відбили позиції у росіян
У мережі оприлюднили новий відеозапис штурму російських позицій бійцями 3-ї окремої штурмової бригади напередодні 9 травня.
Як зазначається у підписі до відео, розміщеному у Youtube бригади, цей ролик є тизером до хронологічного фільму про її успіхи під час наступу.
"Це відео було зняте на GoPro камери бійців під час наступальних дій Третьої окремої штурмової бригади на Південно-Західних околицях Бахмута. Тут були розташовані українські позиції, коли їх захопили війська противника. Так, аби відбити своє та з’єднати підконтрольні райони фронту, штурмовики рушили у контратаку", — йдеться у повідомленні.
Бійці зазначають, що досягти успіху допомогла хороша підготовка українських військових, а також чітко спланована операція та американська техніка й озброєння.
Завдяки всім цим чинникам регулярна російська армія в особі 72-ї бригади втекла з поля бою, а найманці ПВК "Вагнера" втекли ще швидше.
Обережно, на відео є нецензурна лексика!
Варто зазначити, що згідно з даними командування ЗСУ, під час цього штурму ворог був відкинутий на два кілометри і зірвав плани окупантів щодо швидкого завершення захоплення Бахмута.