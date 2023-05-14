У чому різниця між патріотом та націоналістом: Корчинський дав просте пояснення

У націоналістів та патріотів є спільна риса

Між українськими патріотами та українськими націоналістами є суттєва різниця, яка полягає у різному баченні того, як має виглядати наша країна у майбутньому.

Про це розповів політик, журналіст, лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"У нас є патріоти України. Які не люблять українців. Тобто вони за Україну без українців. Тобто вони проти путіна, проти рф, але українці їх дратують", — сказав він.

За його словами, це люди, які прив’язані більше до території, на якій проживають. Утім, вони не відкидають, що успішну країну можна побудувати і без українців.

"А ось націоналістам живі українці теж не особливо подобаються, більше все ж таки якісь видатні діячі минулого. Але все ж таки націоналісти прив’язані до нації більше, ніж до території", — додав Корчинський.

При цьому політик наголошує, що це є нормальною картиною. Крім того, він зазначив, що гарною ознакою також є те, що зараз українці мають союзників, у тому числі й серед представників інших народів, які проживають на території України, на кшталт поляків, євреїв і кримських татар.

Він зазначає, що на території нашої країни формувалося одразу кілька націй, що призводило до тертя на етнічному ґрунті. Втім, Корчинський каже, що наразі ці люди є союзниками українців, які роблять для них дуже багато.

"Приміром людина може бути етнічним кримським татарином. Вона може не так, щоб сильно любити Україну і мріяти про те, що Крим, а може й добра половина Херсонської області, буде кримськотатарською державою, але зовсім не українською. Він може про це не говорити Але десь мріяти про це. Але зараз він наш союзник і зараз він патріот України і виступає за те, щоб рф програла і українська держава збереглася", — сказав він.

Водночас Корчинський зазначає, що в цьому плані для українців ситуація дуже непогана і такою гарною вона ніколи не була.

Як повідомлялося раніше, Корчинський також розповів, що на Заході ще існує реальна проблема, яка заважає вирішити питання з росією.