В чем разница между патриотом и националистом: Корчинский дал простое объяснение

У националистов и патриотов есть общая черта

Между украинскими патриотами и украинскими националистами есть существенная разница, которая заключается в разном видении того, как должна выглядеть наша страна в будущем.

Об этом рассказал политик, журналист, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"У нас есть патриоты Украины, которые не любят украинцев. То есть они за Украину без украинцев. То есть они против путина, против рф, но украинцы их раздражают", — сказал он.

По его словам, это люди, привязанные больше до территории, на которой проживают. Впрочем, они не исключают, что успешную страну можно построить и без украинцев.

"А вот националистам живые украинцы тоже не особо нравятся, больше все же какие-то выдающиеся деятели прошлого. Но все же националисты привязаны к нации больше, чем к территории", — добавил Корчинский.

При этом политик отмечает, что это является нормальной картиной. Кроме того, он отметил, что хорошим признаком также является то, что сейчас у украинцев есть союзники, в том числе и среди представителей других народов, которые проживают на территории Украины, вроде поляков, евреев и крымских татар.

Он отмечает, что на территории нашей страны формировалось сразу несколько наций, что приводило к трениям на этнической почве. Впрочем, Корчинский говорит, что сейчас эти люди являются союзниками украинцев, которые делают для них очень много.

"К примеру человек может быть этническим крымским татарином. Он может не так чтобы уж сильно любить Украину и мечтать о том, что Крым, а может и добрая половина Херсонской области, будет крымскотатарским государством, но совсем не украинским. Он может об этом не говорит, но где-то мечтать об этом. Но сейчас он наш союзник и сейчас он патриот Украины и выступает за то, чтобы рф проиграла и украинское государство сохранилось", — сказал он.

Вместе с тем Корчинский отмечает, что в этом плане для украинцев ситуация весьма неплохая и настолько хорошей она никогда не была.

Как сообщалось ранее, Корчинский также рассказал, что на Западе все еще существует реальная проблема, которая мешает решить вопрос с россией.