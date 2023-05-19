Чому росіяни відновили нічні удари по Україні: у ЗСУ дали відповідь

Основними цілями ворога є військові, інфраструктурні об’єкти, оборонні підприємства та військова техніка

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ракетами та дронами, а нічний час для цього загарбники обирають невипадково. Однак після відновлення масованих ударів по українських містах жодних змін у тактиці ворога не було помічено.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Вона зазначила, що атакувати Україну вночі — улюблена справа росіян на цьому етапі. Оскільки виявити повітряну мету ворога складніше, окупанти таким чином намагаються виснажити українську ППО.

"Справді вночі трохи важче виявляти цілі, спроби внести розкол у суспільство в очікуванні того найактивнішого розвитку подій на лінії фронту та спроби розхитати внутрішній стан у країні — Де ж воно? Де ж та перемога", — зазначила Гуменюк.

Подібні події Україна вже переживала, коли всі чекали на звільнення Херсона.

"Дуже довго і часто питали, коли ж ви візьмете Херсон. Усьому свій час. І треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша, щоб потім були позитивні результати такі, на які ми очікуємо", — додала вона.

Водночас речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна заявив, що тактику ракетних обстрілів по нашій країні росія не змінила. Як і раніше, її основними цілями є військові, інфраструктурні об’єкти, оборонні підприємства та військова техніка.

"Помилково говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектора атак, інтенсивності, характеру цілей", — наголосив Ігнат.

Ворог намагається розосередити увагу нашої протиповітряної оборони, роблячи комбінації різних способів поразки. Наприклад, як у ніч проти 19 травня, загарбники запустили дрони та ракети.

"Наразі росіяни мають певні цілі, кожна має свій пріоритет — це наші військові об’єкти, об’єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо західна техніка і боєприпаси", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час нічної атаки по Україні в ніч на 19 травня російські окупанти запустили по наших містах понад 20 дронів та шість ракет. У Повітряних силах України розкрили подробиці цієї події.