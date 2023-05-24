Зачароване місце. Чортів камінь на Львівщині

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У невеликому селищі Підкамінь, що у Бродівському районі на Львівщині, розташована незвичайна скеля, яку називають Чортів Камінь. Поруч з цією скелею немає гір. Складається враження, що Чортів камінь туди просто хтось приніс.

Вчені припускають, що камінь-велетень міг утворитися на дні Сарматського моря, яке 10 або 15 мільйонів років вирувало на цьому місці. Чортів камінь досягає у висоту 16–17 метрів, а в ширину 8–10 метрів, приблизний вік скелі – 11 мільйонів років.

За часів Галицько-Волинського князівства скелю могли використовувати як основу укріплень. Доказом тому є дві печери поблизу каменя. Одна з них служила підземним храмом, а інша – оселею ченців.

Чортів камінь

Також тут виявили язичницькі предмети, які використовували для жертвопринесення, що вказує на особливе ставлення до цього місця ще в дохристиянську епоху.

Камінь називають Чортовим через легенду, згідно з якою колись сам чорт захотів знищити Свято-Успенську Почаївську лавру. Для цього він попрямував до святині, прихопивши в оберемок величезний камінь. Але чи то передумав, чи то не вистачило сил донести, а камінь впав на своє теперішнє місце, за 15 кілометрів від лаври.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Базальтове Костопільського району Рівненської області розташована унікальна пам'ятка природи, яка нагадує ірландські стовпи з Дороги гігантів. Українське природне диво називають Яновою долиною, воно становить собою унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані рядами.