Заколдованное место. Чертов камень во Львовской области

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В небольшом поселке Подкамень, что в Бродовском районе Львовской области, расположена необычная скала, которую называют Чертов Камень. Рядом с этой скалой нет гор. Создается впечатление, что Чертов камень туда просто кто-то принес.

Ученые предполагают, что камень-великан мог образоваться на дне Сарматского моря, которое 10 или 15 миллионов лет бушевало на этом месте. Чертов камень достигает в высоту 16-17 метров, а в ширину 8-10 метров, примерный возраст скалы – 11 миллионов лет.

Во времена Галицко-Волынского княжества скалу могли использовать в качестве основы укреплений. Доказательством тому две пещеры вблизи камня. Одна из них служила подземным храмом, а другая – жилищем монахов.

Чертов камень

Также здесь обнаружили языческие предметы, которые использовались для жертвоприношения, что указывает на особое отношение к этому месту еще в дохристианскую эпоху.

Камень называют Чертовым из-за легенды, согласно которой когда-то сам черт захотел уничтожить Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Для этого он направился к святыне, прихватив в охапку огромный камень. Но то ли передумал, то ли не хватило сил донести, а камень упал на свое настоящее место, в 15 километрах от лавры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Базальтово Костопольского района Ровенской области расположен уникальный памятник природы, напоминающий ирландские столбы с Дороги гигантов. Украинское природное чудо называют Яновой долиной, оно представляет собой уникальное сооружение из базальтовых столбов-многогранников, выстроенных рядами.