Повітряна тривога у Києві та ще кількох областях: що відомо на даний момент

БПЛА були помічені щонайменше у двох областях

Окупанти вже традиційно влаштували нічний терор України із застосуванням безпілотників. За попередньою інформацією, вони були помічені у Київській та Херсонській областях.

Згідно з даними моніторингових груп, на північному та південному напрямку були помічені дрони-камікадзе, які рухаються лівобережною Київською областю у бік Житомирщини, а з Херсонської області бік Кіровоградської.

При цьому повідомляється, що безпосередньої загрози для Києва поки що не спостерігається, проте мешканців все одно закликають перебувати в укриттях.

Про активність стратегічних бомбардувальників та морських ракетоносіїв повідомлень не надходило.

Як повідомлялося раніше, окупанти останнім часом посилили ракетний терор українських міст. Так 20 травня внаслідок ударів по Києву уламки збитого безпілотника впали на житлову багатоповерхівку, через що там спалахнула пожежа. Завдяки зусиллям рятувальників його вдалося швидко згасити.

Згідно з заявами військових, це посилення повітряного терору пов’язане зі спробами знайти місце розташування українських засобів ППО та виснажити їхні можливості.