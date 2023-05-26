Маленький, непомітний, але небезпечний: що відомо про катер "Буча", який прийняв Залужний (фото)

Що відомо про катери типу "Гюрза"

У п’ятницю, 26 травня, до складу ВМС ЗСУ було прийнято малий броньований артилерійський катер типу "Гюрза", а на церемонії був присутній головком ЗСУ Валерій Залужний.

Як повідомили у командуванні ВМС ЗСУ, катер отримав назву "Буча", а його будівництво розпочалося ще до початку повномасштабного вторгнення, а завершилося під час боїв за Київську область.

Зазначається, що після ухвалення на озброєння "Буча" виконуватиме завдання на Дніпрі біля Києва.

Валерій Залужний на церемонії прийняття МБАК "Буча" до складу ВМС

Командувач Військово-морськими силами ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, який також був присутній на церемонії, зазначив, що з початку російського вторгнення на Дніпрі не було сил і коштів ВМС. Однак тепер було створено керівний орган, який координуватиме дії всіх кораблів та катерів на річці.

Катери "Гюрза" почали випускати із 2004 року. Вони озброєні двома ПТРК, 30-мм автоматичною гарматою, двома кулеметами калібру 7,62 мм та кількома гранатометами.

Крім того, на катер встановлено сучасне радіолокаційне та навігаційне обладнання, для виявлення та ураження цілей. МБАК також має систему захисту від наведення зброї супротивника та систему автоматичної постановки димових та теплових завіс.

Як повідомлялося раніше, 23 травня президент Володимир Зеленський повідомив про створення корпусу морської піхоти.