росія на переговори не піде: у ЄС розповіли про плани кремля

У ЄС не бачать ознак того, що росія готова до переговорів

У росії поки що не готові до переговорів з Україною щодо завершення війни, оскільки кремль все ще сподівається виграти війну.

Як повідомляє CNN, таку думку висловив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час конференції у Барселоні.

За його словами, він не має оптимізму щодо того, що мирні переговори розпочнуться цього літа, оскільки з обох сторін спостерігаються великі концентрації військ.

"Я бачу ясний намір рф виграти війну, вона не піде на переговори, якщо вона не виграє війну", — сказав Боррель.

Дипломат переконаний, що росіяни намагатимуться здійснити ще одну спробу здобути перемогу, оскільки про такі наміри заявляли і в керівництві країни.

Представник ЄС також зазначив, що зараз в Україні перебуває близько 300 тисяч російських військових, що вдвічі більше, ніж на початку вторгнення.

Як повідомлялося раніше, заступник глави МЗС росії михайло галузін висунув низку вимог до України, щоб завершити війну. Зокрема, це відмова від окупованих територій, повернення до нейтрального статусу та припинення військової допомоги з боку Заходу.