Україна замовила сотні дронів у німецької компанії: що відомо про БПЛА Vector

БПЛА в Україні застосовуються з серпня 2022 року

Українське Міністерство оборони замовило у німецької компанії Quantum-Systems GmbH додаткові розвідувальні дрони Vector на потреби ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті компанії, йдеться про закупівлю 300 безпілотників цього типу.

Зазначається, що Україна вже замовляла 33 БПЛА цього типу у серпні 2022 року та ще 105 у січні 2023 року. Тобто це замовлення для компанії стане третім.

"З серпня 2022 року "Вектор" демонстрував безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. "Вектор" широко використовувався та інтенсивно тестувався на полі бою в Україні, де він зарекомендував себе як засіб військової розвідки, спостереження та рекогностування", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що в Україні також було відкрито центр обслуговування та навчання операторів.

Згідно з заявою виробника, дрон може бути розгорнутий і запущений за дві хвилини, він здатний розвивати швидкість до 72 км/год і перебувати в повітрі до 180 хвилин. У ньому реалізовані такі можливості, як безперервне спостереження за ворожими цілями за будь-яких погодних умов, що забезпечується ШІ-алгоритмами.

Як повідомлялося раніше, напередодні Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла новітня станція радіолокації повітряного спостереження TRML-4D.