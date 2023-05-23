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Побачить дрони за сотні кілометрів: Німеччина передала Україні новітню станцію спостереження і не тільки

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
TRML-4D Новина оновлена 23 травня 2023, 21:18
TRML-4D

Новинка надійшла на озброєння лише у 2020 році

Уряд Німеччини передало додаткову бойову техніку та озброєння на потреби військовослужбовців ЗСУ.

Відповідні зміни можна побачити в оновленому списку 23 травня, оприлюдненому на сайті уряду ФРН. У списку видно, що в Україну прибула станція радіолокації повітряного спостереження TRML-4D, а ще 5 будуть передані в майбутньому.

Про ці радари відомо те, що вони використовуються для контролю повітряного простору системами ППО. Версія 4D вперше була показана публіці лише у 2018 році, а перші одержувачі змогли отримати їх лише у 2020 році.

Система використовує новітню технологію AESA і має підвищені характеристики порівняно з попередниками. Вона здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км, а також може бути змонтована на будь-яку вантажівку, оснащену стандартними 20-футовими фітингами.

До речі, передачу цієї техніки вперше було анонсовано 17 травня.

Окрім цієї системи в Україну прибутки:

  • 2 мостоукладачі BEAVER;
  • 3 броньовані машини для розмінування;
  • 56 розвідувальних дронів VECTOR;
  • 8 систем для боротьби із дронами;
  • 6 автомобілів для захисту кордону;
  • одна система РЕБ/РЕР;
  • 2 тягачі з колісною формулою 8х6 та 5 з колісною формулою 8х8;
  • 34 пікапи, та 8 одиниць іншої автомобільної техніки;
  • 6 вантажівок Zetros;

Відбулися зміни і в списку запланованої для передачі техніки, тепер там з’явилися:

  • 110 танків Leopard 1 (передаються за спільною з Данією програмою) з боєкомплектом;
  • 20 БМП Marder з боєкомплектом;
  • 4 додаткові системи ППО IRIS-T SLM та 12 пускових установок IRIS-T SLS;
  • ще 5 радарів TRML-4D;
  • 15 зенітних установок Gepard;
  • 20 тисяч снарядів до 155 мм артилерії;
  • ще 5 мостоукладальників BEAVER;
  • 71 розвідувальний дрон VECTOR та 121 БПЛА інших моделей;
  • 10 безпілотних надводних суден;
  • 40 наземних радарів та 3 системи виявлення дронів;

Крім того, будуть передані додаткові вантажівки, цистерни, сухпайки, медичне обладнання, кулемети та гранатомети.

Як повідомлялося раніше, у США днями анонсували виділення нового пакету військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

Теги:
#Україна #Німеччина #Зброя