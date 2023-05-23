Побачить дрони за сотні кілометрів: Німеччина передала Україні новітню станцію спостереження і не тільки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Новинка надійшла на озброєння лише у 2020 році
Уряд Німеччини передало додаткову бойову техніку та озброєння на потреби військовослужбовців ЗСУ.
Відповідні зміни можна побачити в оновленому списку 23 травня, оприлюдненому на сайті уряду ФРН. У списку видно, що в Україну прибула станція радіолокації повітряного спостереження TRML-4D, а ще 5 будуть передані в майбутньому.
Про ці радари відомо те, що вони використовуються для контролю повітряного простору системами ППО. Версія 4D вперше була показана публіці лише у 2018 році, а перші одержувачі змогли отримати їх лише у 2020 році.
Система використовує новітню технологію AESA і має підвищені характеристики порівняно з попередниками. Вона здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км, а також може бути змонтована на будь-яку вантажівку, оснащену стандартними 20-футовими фітингами.
До речі, передачу цієї техніки вперше було анонсовано 17 травня.
Окрім цієї системи в Україну прибутки:
- 2 мостоукладачі BEAVER;
- 3 броньовані машини для розмінування;
- 56 розвідувальних дронів VECTOR;
- 8 систем для боротьби із дронами;
- 6 автомобілів для захисту кордону;
- одна система РЕБ/РЕР;
- 2 тягачі з колісною формулою 8х6 та 5 з колісною формулою 8х8;
- 34 пікапи, та 8 одиниць іншої автомобільної техніки;
- 6 вантажівок Zetros;
Відбулися зміни і в списку запланованої для передачі техніки, тепер там з’явилися:
- 110 танків Leopard 1 (передаються за спільною з Данією програмою) з боєкомплектом;
- 20 БМП Marder з боєкомплектом;
- 4 додаткові системи ППО IRIS-T SLM та 12 пускових установок IRIS-T SLS;
- ще 5 радарів TRML-4D;
- 15 зенітних установок Gepard;
- 20 тисяч снарядів до 155 мм артилерії;
- ще 5 мостоукладальників BEAVER;
- 71 розвідувальний дрон VECTOR та 121 БПЛА інших моделей;
- 10 безпілотних надводних суден;
- 40 наземних радарів та 3 системи виявлення дронів;
Крім того, будуть передані додаткові вантажівки, цистерни, сухпайки, медичне обладнання, кулемети та гранатомети.
Як повідомлялося раніше, у США днями анонсували виділення нового пакету військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.