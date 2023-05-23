Побачить дрони за сотні кілометрів: Німеччина передала Україні новітню станцію спостереження і не тільки

Новинка надійшла на озброєння лише у 2020 році

Уряд Німеччини передало додаткову бойову техніку та озброєння на потреби військовослужбовців ЗСУ.

Відповідні зміни можна побачити в оновленому списку 23 травня, оприлюдненому на сайті уряду ФРН. У списку видно, що в Україну прибула станція радіолокації повітряного спостереження TRML-4D, а ще 5 будуть передані в майбутньому.

Про ці радари відомо те, що вони використовуються для контролю повітряного простору системами ППО. Версія 4D вперше була показана публіці лише у 2018 році, а перші одержувачі змогли отримати їх лише у 2020 році.

Система використовує новітню технологію AESA і має підвищені характеристики порівняно з попередниками. Вона здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км, а також може бути змонтована на будь-яку вантажівку, оснащену стандартними 20-футовими фітингами.

До речі, передачу цієї техніки вперше було анонсовано 17 травня.

Окрім цієї системи в Україну прибутки:

2 мостоукладачі BEAVER;

3 броньовані машини для розмінування;

56 розвідувальних дронів VECTOR;

8 систем для боротьби із дронами;

6 автомобілів для захисту кордону;

одна система РЕБ/РЕР;

2 тягачі з колісною формулою 8х6 та 5 з колісною формулою 8х8;

34 пікапи, та 8 одиниць іншої автомобільної техніки;

6 вантажівок Zetros;

Відбулися зміни і в списку запланованої для передачі техніки, тепер там з’явилися:

110 танків Leopard 1 (передаються за спільною з Данією програмою) з боєкомплектом;

20 БМП Marder з боєкомплектом;

4 додаткові системи ППО IRIS-T SLM та 12 пускових установок IRIS-T SLS;

ще 5 радарів TRML-4D;

15 зенітних установок Gepard;

20 тисяч снарядів до 155 мм артилерії;

ще 5 мостоукладальників BEAVER;

71 розвідувальний дрон VECTOR та 121 БПЛА інших моделей;

10 безпілотних надводних суден;

40 наземних радарів та 3 системи виявлення дронів;

Крім того, будуть передані додаткові вантажівки, цистерни, сухпайки, медичне обладнання, кулемети та гранатомети.

Як повідомлялося раніше, у США днями анонсували виділення нового пакету військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.