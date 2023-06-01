"Емоції потрібно залишити осторонь": генерал озвучив строки початку контрнаступу ЗСУ

Стало відомо, коли може початися контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ не розпочнеться доти, доки не будуть створені для нього всі необхідні умови. Зокрема нашій армії потрібно отримати обіцяне західне озброєння.

Як заявив в інтерв’ю "Обозревателю" екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, українцям, які очікують якнайшвидшого наступу армії, потрібно залишити емоції осторонь.

"Коли стоїть питання, дочекатися цієї техніки або починати, тому що у всіх палає і всі хочуть бачити перемогу, рішучу і швидку, то, звичайно, тут емоції потрібно залишити осторонь. У нас має бути прагматичний раціональний підхід, ми повинні бути терплячими" – сказав генерал.

Романенко вважає, що підготовка до наступу має завершитись на початку літа. Це з тим, що ЗСУ ще отримали всю техніку від Заходу.

"Нам необхідно не тільки щоб вона була поставлена, але ще й щоб вона опинилася в потрібних місцях, щоб екіпажі були готові її застосовувати і так далі", — розповів він.

Ще одним важливим чинником успіху у настанні ЗСУ Романенко вважає стан доріг. Він зазначив, що сучасні танки НАТО можуть застосовуватися в умовах хороших доріг.

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