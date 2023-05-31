Контрнаступ України: сенатор США після візиту до Києва зробив інтригуючий анонс

Сенатор утримався від подробиць про деталі контрнаступу та його терміни, але дав оптимістичний анонс

Сенатор США Ліндсі Грем, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що на росіян чекає "грубе пробудження" через контрнаступ України. У ході візиту до України він "глибоко поринув" у військові плани нашої країни, у які його посвятили президент Володимир Зеленський та його команда.

Про це повідомляє видання Politico.

"Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців", – заявив Грем.

Сенатор утримався від подробиць про деталі кампанії та її терміни, проте зазначив, що українські "операції з формування" (попередні дії, спрямовані на підготовку поля бою, — ред) вже розпочалися. Це говорить про те, що і сам контрнаступ, ймовірно, почнеться відносно скоро.

Водночас на запитання, чи Україна зможе витіснити російських окупантів до кінця року, Грем не дав однозначної ствердної відповіді. Він сказав, що початковим пріоритетом має бути "повернення деяких стратегічних місць".

Раніше "Телеграф" розповідав про діалог сенатора Грема та держсекретаря США Ентоні Блінкена з приводу визнання росії спонсором тероризму. Такий статус мав би під собою жорсткі санкції.