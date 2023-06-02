Вже сформовані і озброєні: Клименко розповів цікаві деталі про "Гвардію наступу"

Ігор Клименко розповів про гвардію наступу

Новосформовані бригади "Гвардії наступу", яка разом з рештою Сил оборони братиме участь у контрнаступі ЗСУ, озброєна вже не гірше, ніж інші військові підрозділи України, а її кістяк складається з досвідчених командирів.

Про це розповів голова МВС України Ігор Клименко в інтерв’ю ВВС.

За словами міністра, "Гвардія наступу", вже повністю сформована. При цьому він відмовився називати точну чисельність бригад, але розповів, що охочих було близько 40 тисяч.

"Це кілька десятків тисяч, близько 40. Заявки ми ще опрацьовуємо, тому що нові бригади ще формуватимуться", — каже Клименко.

Він також підтвердив, що ці загони це абсолютно нові підрозділи, а не створені на базі якихось старих бригад. Вони мають аналогічне озброєння з підрозділами ЗСУ, крім деяких видів тяжкої зброї. Це тому, що бригади сформовані у системі МВС, а не ЗСУ, а значить не можуть отримувати, наприклад, західне озброєння таке як танки Leopard. Втім, зазначає Климено, танки у його бійців також є, але інші.

"Це нові підрозділи, куди ми набрали нових людей. Ці підрозділи сформовані з кістяка – командирів, які пройшли бойові дії, мають досвід участі у війні. Ці командири та інструктори вчать молоде поповнення, яке приходить до нас для того, щоб сформуватись уже в бойові порядки і в складі сил оборони взяти участь в бойових діях. Основна мета створення цих підрозділів – в складі сил оборони здійснити штурмові дії для звільнення території нашої держави і вийти на кордон 1991 року", — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал озвучив терміни початку контрнаступу ЗСУ.

Також ми повідомляли, що сенатор США після візиту до Києва зробив інтригуючий анонс щодо контрнаступу.